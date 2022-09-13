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Denizlili sporcu, Balkan'dan dereceyle döndü

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Denizlili sporcu, Balkan'dan dereceyle döndü

Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcusu Mehmet Ali Akıncı, Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda ay yıldızlı forma ile Balkan 3'lüğü kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcusu Mehmet Ali Akıncı, Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda ay yıldızlı forma ile Balkan 3'lüğü kazandı.

Denizli'yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil etmeyi sürdüren Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Mehmet Ali Akıncı, ay yıldızlı forma altında Ümitler Balkan Şampiyonası 3'üncüsü oldu. Balkan Judo Federasyonu 10-11 Eylül tarihlerinde Kocaeli'nde Ümitler Balkan Şampiyonası düzenledi. Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek, Romanya, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan 200 dolayında sporcunun katıldığı şampiyonada Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo ve Milli Takım sporcusu Mehmet Ali Akıncı ay yıldızlı forma ile mücadele etti. + 90 Ümit Erkekler kategorisinde Karadağlı rakibi Sestovic Luka'yı mağlup eden Akıncı, Balkan 3'ncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazandı.

"Geleceğe yatırım"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Milli Sporcu Akıncı'yı tebrik ederek, "Milli forma altında şehrimizi ve ülkemizi gururlandıran genç kardeşimiz Mehmet Ali Akıncı'yı bir kez daha tebrik ediyor, antrenörlerimize, ailesine ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Geleceğimize yatırım yapmaya, spora ve sporcuya destek veremeye devam edeceğiz. Allah'ım nice başarıları nasip etsin" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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