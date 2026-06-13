Haberler

Denizlili Batuhan karate dünya üçüncüsü oldu

Denizlili Batuhan karate dünya üçüncüsü oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya'da düzenlenen Üniversitelerarası Dünya Karate Şampiyonası'nda Denizlili milli sporcu Batuhan Doruk, kumite dalında dünya üçüncülüğü elde etti.

Brezilya'da yapılan Üniversitelerarası Dünya Karate Şampiyonasında Denizlili Milli Sporcu Batuhan Doruk, kumitede dünya üçüncüsü oldu.

FISU Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası'nda Türkiye; karate, güreş ve muay thai branşlarında toplam 35 sporcu ile mücadele etti. 08-13 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'nın başkenti Brasilia'da sahne alan Milliler, dünyanın farklı ülkelerinden gelen rakipleri karşısında kürsüye çıkabilmek için ter döktü.

Karate Takım Kumitede Milli Takımda yer alan Batuhan Doruk, Brezilya'da kürsüye çıkarak Dünya Üçüncüsü oldu. 4 yaşında karateye başlayan Batuhan Doruk, gösterdiği performansla kariyerinin zirvesinde yer alıyor.

Karate branşında Denizli'yi ve ülkemizi başarıyla temsil eden Milli Sporcu Batuhan Doruk'u ve antrenörlerini, Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 16 ülkeden 90 isim Türkiye getirildi
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi

Görüntüler Amazon'dan değil Türkiye'den
Dünyanın en fazla hayal kırıklığı yaratan turistik noktaları açıklandı: Hayalinizdeki tatil kabus olmasın!

Dünyanın en çok eleştirilen turistik noktaları belli oldu
Görme engelli adama kabusu yaşattı: Beni dövüyor, kendi evime almıyor

Görme engelli adama kabusu yaşattı: Beni dövüyor, kendi evime almıyor
Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
Sahaya girmeye kalktı, güvenlikler bir anda üzerine çullandı

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü
Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti