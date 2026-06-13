Denizlili Batuhan karate dünya üçüncüsü oldu

Brezilya'da yapılan Üniversitelerarası Dünya Karate Şampiyonasında Denizlili Milli Sporcu Batuhan Doruk, kumitede dünya üçüncüsü oldu.

FISU Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası'nda Türkiye; karate, güreş ve muay thai branşlarında toplam 35 sporcu ile mücadele etti. 08-13 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'nın başkenti Brasilia'da sahne alan Milliler, dünyanın farklı ülkelerinden gelen rakipleri karşısında kürsüye çıkabilmek için ter döktü.

Karate Takım Kumitede Milli Takımda yer alan Batuhan Doruk, Brezilya'da kürsüye çıkarak Dünya Üçüncüsü oldu. 4 yaşında karateye başlayan Batuhan Doruk, gösterdiği performansla kariyerinin zirvesinde yer alıyor.

Karate branşında Denizli'yi ve ülkemizi başarıyla temsil eden Milli Sporcu Batuhan Doruk'u ve antrenörlerini, Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı