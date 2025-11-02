Denizli İdmanyurdu Zirveye Ortak Oluyor

BU sezon profesyonel ligde ilk yılını geçiren Denizli İdmanyurdu, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yaptığı sürpriz çıkışla zirve yarışına ortak oldu. Teknik Direktör Özcan Sert yönetiminde deplasmanda ligin flaş takımlarından Söke 1970 SK'yı da 3-2 yenen Denizli ekibi 20 puana ulaşarak zirve hesapları yapmaya başladı. Grupta 9 maç sonunda bileği yalnız 1 kez bükülen Play-Off hattındaki Denizli İdmanyurdu, son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor