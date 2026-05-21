Denizli İdmanyurdu, Sportif Direktör Selçuk Göçmen ile Yola Devam Ediyor

3'üncü Lig temsilcisi Denizli İdmanyurdu, sportif direktör Selçuk Göçmen'le yola devam etme kararı aldı. Kırmızı-siyahlılar, "Futbol şubesinin idari ve teknik yapılanması doğrultusunda geçen sezon kulübü kısıtlı bütçesine rağmen büyük bir başarıya ve istikrara taşıyan Sportif Direktörümüz Selçuk Göçmen ile yeni dönem için yeniden anlaşmaya varılmıştır. Türk futbolunda örnek gösterilecek bir mali disiplin ve doğru planlama ile sahada dev bütçeli rakiplerine karşı üstün bir mücadele örneği sergileyen takımımız, bu başarının mimarlarından olan Selçuk Göçmen liderliğinde yürümeye devam edecektir" açıklaması yaptı.

