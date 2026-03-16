Denizli İdmanyurdu'nun Play-Off inadı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Denizli İdmanyurdu, Tire 2021 FK'yı 3-0 yenerek Play-Off hattındaki Balıkesirspor'un peşine düştü. Takım, normal sezonun bitimine 5 maç kala 45 puanla 3. sırada yer alıyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk sezonunu geçiren Denizli İdmanyurdu, Play-Off yarışını bırakmıyor. Ligde üst üste 3, son 5 maçta 4'üncü galibiyetini deplasmanda Tire 2021 FK'yı 3-0 yenerek alan Denizli ekibi puanını 45 yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, normal sezonun bitimine 5 maç kala Play-Off hattındaki Balıkesirspor'u 3 puanla tek basamak geriden takip ediyor.

Denizli İdmanyurdu ligde 25 Mart Çarşamba günü Karşıyaka'yı konuk edecek. Denizli temsilcisi kalan maçlarını Kütahyaspor (D), Balıkesirspor, Alanya 1221 FK (D) ve Eskişehir Anadolu'yla oynayıp hedefine ulaşmaya çalışacak.

Denizli İdmanyurdu'nda deplasmanda Tire 2021 FK ağlarını sarsan Murat Torun ligde 14 gole, Mustafa Arda Mutlu ise 8 gole ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
