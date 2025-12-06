Denizli İdmanyurdu'na lider Kütahyaspor konuk olacak
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Denizli İdmanyurdu, lider Kütahyaspor ile evinde karşılaşıyor. Takım, Play-Off potasında kalmak için galip gelmeyi hedefliyor.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta Karşıyaka'ya deplasmanda yenilerek fren yapan Denizli İdmanyurdu yarın lider Kütahyaspor'la evinde karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Grupta halen Play-Off hattında yer alan Denizli ekibinin 20 puanı, Kütahyaspor'un 28 puanı bulunuyor. Grupta Play-Off potasını yakalamaya çalışan Ayvalıkgücü Belediyespor da aynı saatte son 8 maçta namağlup 6 galibiyet alarak ilk 5'e adını yazdıran Balıkesirspor'u Hüsnü Uğural Stadı'nda konuk edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor