Denizli İdman Yurdu ve Kepezspor 0-0 berabere kalıp 2'şer puanla düşme hattına girdi

Denizli İdman Yurdu ve Kepezspor 0-0 berabere kalıp 2'şer puanla düşme hattına girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Denizli İdman Yurdu evinde Kepezspor'u konuk etti; iki takımın gol pozisyonlarını değerlendiremediği maç 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla iki takım da 2'şer puana ulaşarak düşme hattında yer aldı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Kepezspor'u konuk eden Denizli İdman Yurdu sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. İki takım da girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve müsabaka başladığı gibi sona erdi. Bu sonucun ardından 2 takım da 2'şer puana ulaşıp düşme hattında yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı