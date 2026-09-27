Haberler

Denizli İdman Yurdu ve Kepezspor 0-0 berabere kalıp 2'şer puanla düşme hattına girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Denizli İdman Yurdu evinde Kepezspor'u konuk etti; iki takımın gol pozisyonlarını değerlendiremediği maç 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla iki takım da 2'şer puana ulaşarak düşme hattında yer aldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Kepezspor'u konuk eden Denizli İdman Yurdu sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. İki takım da girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve müsabaka başladığı gibi sona erdi. Bu sonucun ardından 2 takım da 2'şer puana ulaşıp düşme hattında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ses getirecek iddia: SPK, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunacak

Gündem yaratacak iddia! İstifanın ardından SPK harekete geçiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'den fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek

AK Parti'den fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Yanlış yapanlar...
YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet soruşturması! Başsavcılık resen harekete geçti

Mustafa Erdem'e rüşvet soruşturması! Dün 'reddettim' demişti
Pazarda baygınlık geçiren Veli Ağbaba'nın belinde kırık tespit edildi! Yoğun bakımdan çıkarıldı

Pazarda fenalaşmıştı! Veli Ağbaba'nın belinde kırık çıktı
Ali Koç bıraktı, Dursun Özbek talip oldu! Uçağa bindi, gidiyor

Ali Koç bıraktı, Dursun Özbek talip oldu! Uçağa bindi, gidiyor
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde

Sadece 4 gün kaldı! Milyonların cebini sarsacak tarihi zam kapıda
Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı

Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
Genç yaşta hayata veda eden Ece İrtem’in annesi ilk kez anlattı: Sabah odasına girdiğimde buz gibiydi

Ece İrtem’i sabah odasında böyle buldu! Annesi ilk kez konuştu