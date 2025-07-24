Denizli İdman Yurdu, Murat Torun'u Transfer Etti

Denizli İdman Yurdu, Murat Torun'u Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli İdman Yurdu, Bayburt Özel İdare Spor'dan 31 yaşındaki forvet oyuncusu Murat Torun ile sözleşme imzaladı. Kulüp, Murat Torun'a hoş geldin diyerek başarılar diledi.

2'nci Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizli İdman Yurdu forvet hattına takviye gerçekleştirdi. Denizli temsilcisi son olarak Bayburt Özel İdare Spor'da top koşturan Murat Torun'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz son olarak Bayburt ÖİS'de forma giyen 31 yaşındaki forvet oyuncusu Murat Torun ile anlaşmaya varmıştır. Murat Torun'a hoş geldin diyor, kırmızı - siyah renklerimizle başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yok artık Jhon Duran! İlk maçında attığı goller olay oldu

Yok artık Jhon Duran! İlk maçında attığı goller olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökyüzünde esrarengiz mavi ışık! Bir çok ilde görüldü

Gökyüzünde esrarengiz mavi ışık! Bir çok ilde görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.