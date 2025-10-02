Haberler

Denizli'den Avrupa Oyunları'na 3 Madalya

Denizli'deki üniversite öğrencileri, Polonya'nın Varşova şehrinde düzenlenen 2025 EUSA Avrupa Oyunları'nda Kickboks branşında 3 madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. Kağan Çıragöz gümüş, Derya Kırmızıgül ve Neslihan Atman ise bronz madalya elde etti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de üniversite eğitimini sürdüren öğrenciler, Polonya'nın Varşova şehrinde yapılan 17 ülke ve 115 takımın katıldığı 2025 EUSA Avrupa Oyunlarından 3 madalyayla geri döndü.

2025 EUSA Avrupa Oyunlarına Kickboks branşında oyunlara katılan Kağan Çıragöz, Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madalya, Derya Kırmızıgül ve Neslihan Atman ise Avrupa 3'üncüsü olarak bronz madalya kazanarak Denizli ve Türkiye'ye gurur yaşattı.

Çalışmalarını antrenör hocaları Doç. Dr. Süleyman Gönülateş ve Kaan Öz eşliğinde sürdüren üniversiteli sporcuların toplamış oldukları puanların da katkısıyla Türk milli takımı genel klasmanda Avrupa Şampiyonu oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
