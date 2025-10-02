Denizli'den Avrupa Oyunları'na 3 Madalya

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de üniversite eğitimini sürdüren öğrenciler, Polonya'nın Varşova şehrinde yapılan 17 ülke ve 115 takımın katıldığı 2025 EUSA Avrupa Oyunlarından 3 madalyayla geri döndü.

2025 EUSA Avrupa Oyunlarına Kickboks branşında oyunlara katılan Kağan Çıragöz, Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madalya, Derya Kırmızıgül ve Neslihan Atman ise Avrupa 3'üncüsü olarak bronz madalya kazanarak Denizli ve Türkiye'ye gurur yaşattı.

Çalışmalarını antrenör hocaları Doç. Dr. Süleyman Gönülateş ve Kaan Öz eşliğinde sürdüren üniversiteli sporcuların toplamış oldukları puanların da katkısıyla Türk milli takımı genel klasmanda Avrupa Şampiyonu oldu. - DENİZLİ