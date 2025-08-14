Denizli'de Yaz Dönemi Spor Kursları Devam Ediyor

Denizli'de Yaz Dönemi Spor Kursları Devam Ediyor
Denizli'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz dönemi spor kurslarına katılım yoğun. Vali Ömer Faruk Coşkun, minik sporcularla bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve kursların çocukların gelişimine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Denizli'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleşen yaz dönemi kursları binlerce çocuk ve gencin katılımıyla devam ediyor. Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde yapılan çalışmaları ziyaret eden Vali Ömer Faruk Coşkun, minik sporcularla bir araya gelerek onların heyecanına ortak oldu.

GSB Spor Okulları yaz dönemi çalışmaları Denizli'deki tüm tesislerde hız kesmeden devam ediyor. Önce Merkezefendi, ardından Pamukkale ilçesinde yer alan spor kurslarını Vali Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan ziyaret etti. Yaz dönemi spor okulları, her yıl olduğu gibi her yaştan çocuğun ve ailelerin yoğun ilgisiyle gerçekleşiyor. Atatürk Yüzme Havuzu, Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu, Atıcılık Poligonu, Tenis Kortları, Çok Amaçlı Spor Salonu, Kınıklı Spor Kompleksi, Hasan Güngör Spor Salonu ile Eskrim, Okçuluk, Cimnastik, Halter ve Karate Antrenman Salonlarında eğitim gören çocukları tek tek ziyaret eden Vali Coşkun, antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Spor, çocukların akademik ve kişisel gelişimine katkı sunuyor"

Yaz dönemi spor kurslarının Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından hemen her branşta açıldığını kaydeden Vali Ömer Faruk Coşkun, öğrencilerin ve ailelerin spora olan ilgisinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Çocukların yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri, sporla tanışmaları ve kendi yeteneklerine uygun bir branşta gelişim göstermelerini amaçladıklarını belirten Coşkun, sporun çocuklara disiplin kazandırırken aynı zamanda akademik başarılarına da katkı sağladığını sözlerine ekledi. Vali Coşkun; kurslarda görev alan antrenör ve eğitmenler ile spor okullarına yoğun ilgi gösteren velilere ve öğrencilere teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
