3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı

Denizli'de U-16 Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası Fikstürü Açıklandı

Denizli'de U-16 Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası Fikstürü Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenecek U-16 Erkekler Türkiye Şampiyonası, 05-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Denizli'de gerçekleşecek. 16 takımın katılacağı organizasyon için hazırlıklar devam ediyor.

Denizli'de gerçekleşecek U-16 Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası fikstürü belli oldu. Türkiye'nin en köklü kulüpleri arasında yer alan 16 takımın katılacağı organizasyon için hazırlıklar devam ediyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2024-2025 Sezonu yurt içi faaliyetleri kapsamında düzenlediği U16 Türkiye Şampiyonalarına kısa bir süre kaldı. U-16 Erkekler Türkiye Şampiyonası 05-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Alt Yapı Faaliyetleri organizasyonunda, Basketbol Denizli İl Temsilciliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak şampiyona için hazırlıklar sürüyor. Şampiyonada maçlar Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu ve Hasan Güngör Spor Salonunda oynanacak. Müsabakaların teknik toplantısı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşecek.

Denizli'ye prestij katacak dev organizasyon

Türkiye'nin en köklü altyapı takımlarının boy göstereceği organizasyon, genç basketbolculara kendilerini gösterme fırsatı sunacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sporcuları ve basketbolseverleri buluşturacak bu şölen, Denizli'nin son yıllarda ev sahipliği yaptığı en prestijli organizasyon olma özelliği taşıyor. Basketbolun gelecekteki yıldızlarını izlemek isteyen tüm sporseverler müsabakaları tribünden ücretsiz takip edebilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.