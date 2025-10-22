Denizli'de 'Mahallemde Maç Var' Futbol Turnuvası Başladı

Denizli Emniyet İl Müdürlüğü'nün gençlerin toplum ve mahalle bilincinin geliştirmesi amacıyla düzenlemiş olduğu "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvasının 2025/2026 yılı Denizli genelinde tüm ilçeleri kapsayacak şekilde üçüncü sezonuna başladığını duyurdu.

Denizli Emniyet İl Müdürlüğü'nün gençlerin toplum ve mahalle bilincinin geliştirmesi amacıyla düzenlemiş olduğu "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvasının 2025/2026 yılı Denizli genelinde tüm ilçeleri kapsayacak şekilde üçüncü sezonuna başladığını duyurdu. Başvuruların mahalle muhtarlıklarına yapılacağını detaylar için ise "mahallemdemacvar.com.tr" veya sosyal medya hesaplarından yayınlandığını belirtildi. - DENİZLİ