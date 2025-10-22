Denizli'de 'Mahallemde Maç Var' Futbol Turnuvası Başladı
Denizli Emniyet İl Müdürlüğü, gençlerin toplum ve mahalle bilincini geliştirmeyi amaçlayan 'Mahallemde Maç Var' futbol turnuvasının 2025/2026 yılı üçüncü sezonunun başladığını duyurdu. Turnuva, Denizli genelinde tüm ilçeleri kapsayacak şekilde düzenleniyor.
Başvuruların mahalle muhtarlıklarına yapılacağını detaylar için ise "mahallemdemacvar.com.tr" veya sosyal medya hesaplarından yayınlandığını belirtildi. - DENİZLİ