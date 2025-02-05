İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken isim detayı

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken Tuğçe Tayfur detayı

Denizli'de 'Mahallemde Maç Var' Futbol Turnuvası Başladı

Denizli'de 'Mahallemde Maç Var' Futbol Turnuvası Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Mahallemde Maç Var' futbol turnuvası, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve birlik duygusunu pekiştirmek amacıyla başladı. Turnuvanın ilk maçı Gökpınar Tekke ve Anafartalar takımları arasında oynandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal sorumluluk projesi kapsamında ikincisini düzenlendiği "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvası başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Servergazi Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında Gökpınar Tekke ve Anafartalar takımları karşılaştı.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın başlama vuruşunu yaptığı karşılaşmayı Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk yönetti.

İl Emniyet Müdürü Sağdıç törende yaptığı konuşmada, turnuvanın amacının gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik duygusunu arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Turnuva boyunca 8 grupta 51 takım, 10 farklı sahada mücadele edecek.???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor
img

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler
img

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
img

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti

Genç yaştaki kardeşi hayatını kaybetti
Hatay'da maç sonu sinirler gerildi! Şenol Güneş taraftarlarla tartıştı

Şenol Güneş'e Hatay'da şok tepki
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
PTT, emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başlattı

Emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.