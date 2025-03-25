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Denizli'de Judo Küçükler Grup Şampiyonası Başladı

Denizli'de Judo Küçükler Grup Şampiyonası Başladı
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Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Judo Küçükler Grup Şampiyonası, 13 ilden 242 sporcunun katılımıyla başladı. Müsabakalar 26 Mart'ta ödül töreniyle sona erecek.

Okul Sporları Judo Küçükler Grup Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde başladı. İki gün sürecek müsabakalar 13 ilden 242 sporcu katılımıyla gerçekleşiyor.

Judo Küçükler Grup Şampiyonası Denizli'nin ev sahipliğinde Hasan Güngör Spor Salonu'nda başladı. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği müsabakalarda 13 ilden 242 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonada kategorilerinde ilk dört sıraya girmeyi başaran sporcular Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak. Judo grup şampiyonası 26 Mart Çarşamba Günü ödül töreniyle sona erecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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