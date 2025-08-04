Denizli'de Görme Engelliler Satranç Şampiyonası Hazırlıkları Tamamlandı

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 04-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı.

Denizli'de ulusal spor organizasyonları birbiri ardına devam ediyor. Satranç İkinci Ligi ve Kulüpler Satranç Türkiye Şampiyonası'nın tamamlanmasının ardından Görme Engelliler Satranç Şampiyonası için geri sayım başladı. Son bir ayda yapılan bu üç ulusal organizasyon ile yaklaşık 2500 sporcu Denizli'de yarışmalara katılıp Denizli'nin tarihi, doğal ve turistlik yerlerini keşfetme fırsatı buldu. Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası, Pamukkale Satranç Salonu'nda 05 Ağustos Salı günü saat 15.30'da yapılacak açılış seremonisiyle resmen başlayacak. 9 tur üzerinden yapılacak yarışmalara 110 sporcu katılacak. Şampiyona 10 Ağustos Pazar günü yapılacak olan ödül töreniyle son bulacak.

Yarışmalara ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde hazırlıklar devam ediyor. Yarışmalara katılacak sporcu kafileleri GSB Denizli Yurtlarında ücretsiz konaklayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, tüm sporculara başarılar dileyerek şampiyonanın tüm sporcular için güzel geçmesini temenni etti. - DENİZLİ