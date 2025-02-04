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Denizli'de Atatürk Yol Koşusu yapıldı

Denizli'de Atatürk Yol Koşusu yapıldı
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 94. Yıldönümü dolayısıyla Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Atatürk Yol Koşusu" düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 94. Yıldönümü dolayısıyla Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Atatürk Yol Koşusu" düzenlendi. Tren Garı'ndan start alan koşu, Delikliçınar 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda sona erdi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, zorlu mücadeleler ve eşsiz kahramanlıklarla kazanılan bağımsızlığın sevincini halkla paylaşmak üzere 4 Şubat 1931 tarihinde Denizli'ye teşrif etmişti. Bu ziyaretin 94. yıldönümü anısına 4 Şubat Salı günü Atletizm Federasyonu Denizli İl Temsilciliği ve Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Yol Koşusu düzenlendi. Atatürk Yol Koşusu saat 09.00'da Denizli Tren Garı önünden start verilerek başladı. 15 Temmuz Delikliçınar Meydanında son buldu. Her yaştan sporcunun katıldığı Atatürk Yol Koşusunda kategorilerinde dereceye giren sporcular yapılan resmi programda Vali Ömer Faruk Coşkun ile il protokolü tarafından ödüllendirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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