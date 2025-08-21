Denizli'de Aile Yılı Spor Şenliği coşkusu

Denizli'de Aile Yılı Spor Şenliği coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çal ilçesinde düzenlenen 2025 Aile Yılı Spor Şenliği'nde aileler ve çocuklar voleybol, tenis, masa tenisi, cimnastik gibi branşlarda eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlik, ailelerin spor yaparak birlikte vakit geçirmesine olanak tanıdı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen 2025 Aile Yılı Spor Şenliğinde, aileler ve çocuklar voleybol, tenis, masa tenisi, cimnastik, dart ve dans gibi birçok branşta doyasıya eğlendi.

Denizli'nin Çal ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Aile Yılı Spor Şenliği, al Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Çal Kapalı Spor Salonunda gün boyu süren şenlikte aileler ve çocuklar; voleybol, tenis, masa tenisi, cimnastik, hemsball, floor curling, dart ve dans branşlarında düzenlenen etkinliklerle hem eğlenceli hem de hareketli vakit geçirdi. Katılımcılar, farklı spor dallarında ter dökerek ailece spor yapmanın keyfini yaşadı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Geren, Şenliğin amacının sporun birleştirici gücüyle ailelerin birlikte vakit geçirmesini sağlamak olduğunu belirterek, benzer etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Etkinlik sonunda çocuklar ve aileler, birlikte spor yapmanın mutluluğunu yaşarken salonda dostluk ve eğlence dolu anlar yaşandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haraç iddiasında yeni görüntüler: Ufuk Bayraktar'ın esnafla diyaloğu ortaya çıktı

'Dayı'nın esnaftan haraç istediği anın görüntüleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 köyü silahlarla taradılar: 15 çiftçi hayatını kaybetti

7 köyü silahlarla taradılar: 15 çiftçi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.