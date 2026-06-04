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Denizli'de Dünya Bisiklet Günü'nde 400 Bisikletli Farkındalık Turu

Denizli'de Dünya Bisiklet Günü'nde 400 Bisikletli Farkındalık Turu
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Denizli'de bisiklet topluluklarının düzenlediği Dünya Bisiklet Günü etkinliğinde yaklaşık 400 bisikletli şehir merkezinde pedal çevirerek trafikte bisiklet farkındalığı oluşturdu. Tur boyunca karşılıklı saygı ve farkındalık mesajı verilirken, etkinlik Delikliçınar Meydanı'nda sona erdi.

Denizli bisiklet toplulukları tarafından düzenlenen Dünya Bisiklet Günü etkinliğinde yaklaşık 400 bisikletli şehir merkezinde pedal çevirerek trafikte bisiklet farkındalığı oluşturdu.

Denizli'de faaliyet gösteren bisiklet toplulukları, Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenledikleri farkındalık etkinliğinde yüzlerce bisikletliyi bir araya getirdi. Gerçekleştirilen toplu bisiklet turuna yaklaşık 400 bisikletli katıldı. Kent merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte bisikletliler, trafikte bisiklet kullanıcılarının da önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekti. Merkezefendi Kültür Merkezi önünde toplanan katılımcılar, Yürüyüş Yolu, Uğur Mumcu Caddesi, Adalet Parkı Kavşağı, 29 Ekim Bulvarı, Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi, Bayramyeri Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı güzergahını takip ederek Delikliçınar Meydanı'nda turu tamamladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik boyunca bisikletliler, trafikte karşılıklı saygı ve farkındalık mesajı verdi. Organizasyon, Delikliçınar Meydanı'nda çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Etkinlik sonrasında topluluklar adına açıklama yapan Ferhat Erduran, bisikletin sadece bir spor aracı olmadığını belirterek, "Bisiklet; ekonomik, çevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracıdır. Dünya Bisiklet Günü kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle trafikte bisikletlilerin de var olduğunu hatırlatmak ve sürücülerle bisiklet kullanıcıları arasında farkındalık oluşturmak istedik. Katılım sağlayan tüm bisiklet severlere teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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