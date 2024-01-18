Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Kursları Kayıtları Başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 7'den 70'e herkese spor yaptırmak için düzenlediği 22 farklı branşta spor kursları kayıtları başlıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yıl boyu vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu spor kursları kapsamında yeni dönem "Spor Kursları" kayıtları başlıyor. Özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirilen yeni dönem spor kurslarında 22 farklı spor branşı yer alacak. Bu kapsamda atletizm, badminton, bale, basketbol, buz pateni, cimnastik, güreş, judo, karate, kayak, masa tenisi, nefes egzersizi, okçuluk, pilates, satranç, tekvando, tenis, voleybol, yoga, yüzme, zumba ve zumba kids spor branşları vatandaşların beğenisine sunulacak. 22 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 08.30'dan itibaren başlayacak kurs kayıtları Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden "Spor Kursları Başvuru Formu" doldurularak çevrimiçi yapılacak.

Yüzme kursu kayıtları 29 Ocak'ta başlıyor

İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu, Karahasanlı-Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu, Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu, Anafartalar-Dokuzkavaklar Kapalı Yüzme Havuzu kayıtlarının 29 Ocak Pazartesi günü, Acıpayam Kapalı Yüzme Havuzu, Çivril Kapalı Yüzme Havuzu, Honaz Kapalı Yüzme Havuzu ve Tavas Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılacak yüzme kursu için kayıtlarının ise 30 Ocak Salı gününden itibaren yapılacağı belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 'Denizli'de spor yapmayan kalmasın' anlayışı ile çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirterek, tüm hemşehrilerini ücretsiz spor kurslarına katılmaya davet etti. Spor kenti Denizli'de bugüne dek pek çok ön emli spor yatırımının kente kazandırdıklarını önümüzdeki süreçte de çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Başkan Zolan, " Hemşehrilerimizin günlük rutinin yoruculuğundan, tek düze yaşam biçiminde oluşan faaliyet eksikliğinden uzaklaştırmak, hem sosyal hem de fiziksel olarak iyileştirmek amacıyla sürdürdüğümüz spor kurslarımıza tüm hemşehrilerimi bekliyorum. Kurslarımıza katılan herkese şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ