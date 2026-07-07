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Merkezefendi Basket'ten Türkoğlu'na ziyaret

Merkezefendi Basket'ten Türkoğlu'na ziyaret
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket yönetimi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret ederek basketbolun gelişimi ve iş birliği konularını görüştü.

BASKETBOL Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in yönetimi, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarete Başkan Veli Deveciler'in yanı sıra asbaşkanlar Veli Tefenlili ve Gökhan Gökşin, yönetim kurulu üyeleri Kenan Özsoy ile Levent Çaputçu ve Genel Menajer Evren Yenice katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Denizli'de basketbolun gelişimine yönelik hayata geçirilebilecek projeler, altyapı çalışmaları ve kulüp-federasyon iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı. Ziyaretin sonunda Veli Deveciler, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na Yukatel Denizli Basket forması ile plaket takdim etti. Türkoğlu da Deveciler'e günün anısına seramik basketbol topu hediye etti. Karşılıklı iyi dileklerin iletildiği ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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