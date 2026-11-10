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Denizli Basket yarın grupta zirveden 2 galibiyet geride BC Prievidza'ya konuk olacak

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Denizli Basket yarın grupta zirveden 2 galibiyet geride BC Prievidza'ya konuk olacak
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FIBA Europe Cup G Grubu'nda ilk 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Yukatel Denizli Basket yarın BC Prievidza'ya konuk olacak. Grupta zirveyi paylaşanları 2 galibiyet geriden takip eden Denizli Basket, ilk maçta rakibini 83-69 yenmişti.

FIBA Europe Cup G Grubu'nda oynadığı ilk 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak üst tura çıkma yarışında avantaj kaybeden Yukatel Denizli Basket yarın ikinci yarının ilk sınavında BC Prievidza'ya konuk olacak. SH Prievidza'da oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Slovakya temsilcisi grupta 5 maçta 1 galibiyet aldı. Avrupa arenasında ilk sezonunu geçiren Denizli Basket, ilk grup maçında rakibini iç sahada 83-69 yenmeyi başarmıştı. Denizli Basket grupta zirveyi paylaşan SL Benfica ve Bakken Bears'ı 2 galibiyet geriden takip ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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