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Denizli Basket'te Zafer Aktaş gururlu

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Denizli Basket'te Zafer Aktaş gururlu
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BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'nda Bulgaristan'da Rasta Vechta'ya 101-98 yenilerek elenip Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek Yukatel Denizli Basket'te Antrenör Zafer Aktaş açıklama yaptı.

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'nda Bulgaristan'da Rasta Vechta'ya 101-98 yenilerek elenip Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek Yukatel Denizli Basket'te Antrenör Zafer Aktaş açıklama yaptı. Kulüp tarihindeki ilk Avrupa maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Aktaş, takımının ortaya koyduğu mücadeleden dolayı oyuncularını ve teknik ekibini kutlarken, Avrupa arenasında yollarına devam ederek başarılı olmak için çalışacaklarını söyledi.

'GURUR DUYUYORUZ'

"Denizli'yi Avrupa'da temsil etmekten gurur duyuyoruz" diyen Zafer Aktaş, FIBA Europe Cup'ta başarılı olabilmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Aktaş, "Bundan sonra FIBA Europe Cup'ta yolumuza devam edip, Avrupa arenasında başarılı olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Şu an için en önemli konsantrasyonumuz Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi sakat oyuncularımızın bir an önce iyileşmesini sağlamak, eksiklerimizi tamamlamak ve hazır olmak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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