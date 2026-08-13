Yukatel Denizli Basket, Marko Pecarski'yi kadrosuna kattı

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, yeni sezon öncesi uzun rotasyonuna Sırp oyuncu Marko Pecarski'yi dahil etti. Kariyerinde daha önce 2023-24 sezonunda da Denizli ekibinde forma giyen 26 yaşında, 2.08 boyundaki Pecarski 2 yıl sonra takıma döndü. 2018 FIBA Avrupa U18 Şampiyonası'nda Sırbistan ile şampiyonluğa ulaşan oyuncu, turnuvanın MVP'si seçilmişti. Türkiye'de daha önce Darüşşafaka'da da oynayan Pecarski geçen sezonu Yunanistan'ın AEK ekibinde geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı