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Yukatel Denizli Basket, Marko Pecarski'yi kadrosuna kattı

Yukatel Denizli Basket, Marko Pecarski'yi kadrosuna kattı
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, uzun rotasyonunu güçlendirmek için Sırp oyuncu Marko Pecarski ile anlaştı. 26 yaşındaki 2.08 boyundaki oyuncu, 2023-24 sezonunda da Denizli'de forma giymişti. 2018 FIBA Avrupa U18 Şampiyonası'nda MVP seçilen Pecarski, geçen sezon Yunanistan'ın AEK takımında oynadı.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, yeni sezon öncesi uzun rotasyonuna Sırp oyuncu Marko Pecarski'yi dahil etti. Kariyerinde daha önce 2023-24 sezonunda da Denizli ekibinde forma giyen 26 yaşında, 2.08 boyundaki Pecarski 2 yıl sonra takıma döndü. 2018 FIBA Avrupa U18 Şampiyonası'nda Sırbistan ile şampiyonluğa ulaşan oyuncu, turnuvanın MVP'si seçilmişti. Türkiye'de daha önce Darüşşafaka'da da oynayan Pecarski geçen sezonu Yunanistan'ın AEK ekibinde geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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