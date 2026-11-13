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Denizli Basket Antrenörü Aktaş, ligde alt sıralardan kurtulmayı önceledi

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Denizli Basket Antrenörü Aktaş, ligde alt sıralardan kurtulmayı önceledi
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Yukatel Denizli Basket Antrenörü Zafer Aktaş, FIBA Europe Cup'ta üst üste 3 yenilginin ardından önceliğinin ligde alt sıralardan kurtulmak olduğunu söyledi. Aktaş, sakatlıkların kadro planlamasını etkilediğini belirterek Çayırova maçı öncesi kente kenetlenme çağrısı yaptı.

FIBA Europe Cup G Grubu'nda üst üste 3 yenilgiyle gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan Yukatel Denizli Basket'te Antrenör Zafer Aktaş, önceliklerinin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmak olduğunu belirtip kente kenetlenme çağrısı yaptı. Sakatlıkların kadro planlamasını etkilediğini belirten Aktaş, ligde pazar günü saat 15.30'da evlerinde oynanacak Glint Çayırova Belediyesi maçının önemine dikkat çekti.

Avrupa mücadelesinin ardından önceliklerinin lig olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, Denizlili basketbolseverlerden destek istedi. Birçok oyuncunun sakatlık problemi yaşadığını ifade eden Aktaş, Prievidza maçında bazı isimleri dinlendirdiklerini, bazılarını ise sınırlı süreyle kullandıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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