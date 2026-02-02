Denizli, Ata'sı için koşacak

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 95. Yıldönümü dolayısıyla Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 04 Şubat 2026 Çarşamba günü "Atatürk Koşusu" düzenlenecek.

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, zorlu mücadeleler ve eşsiz kahramanlıklarla kazanılan bağımsızlığın sevincini halkla paylaşmak üzere 04 Şubat 1931 tarihinde Denizli'ye teşrif etmişti. Bu ziyaretin 95. yıldönümü anısına 04 Şubat Çarşamba günü Atletizm Federasyonu Denizli İl Temsilciliği ve Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Yol Koşusu düzenlenecek. Geleneksel yapılan organizasyon sonrasında düzenlenecek ödül töreni ile günün şampiyonlarına madalyaları takdim edilecek.

Atatürk Yol Koşu saat 09.00'da Tren Garı mevkiinden başlayarak Delikliçınar 15 Temmuz Şehitler Meydanında son bulacak. Her yaştan sporcunun katılacağı Atatürk Yol Koşusunda kategorilerinde dereceye girecek sporcular yapılacak programda ödüllendirilecek. - DENİZLİ