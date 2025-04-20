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Denizhan Iğdır Anma Kupası Sualtı Ragbisi İzmir'de Tamamlandı

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İzmir'de düzenlenen Denizhan Iğdır Anma Kupası'nda kadınlarda İzmir Büyükşehir Belediyespor A Takımı birinci oldu, erkeklerde ise Ege Üniversitesi A Takımı birinciliği elde etti.

Sualtı ragbisinde İzmir'de düzenlenen Denizhan Iğdır Anma Kupası tamamlandı.

Havuz İzmir'deki organizasyonda beşer kadın ve erkek takımı mücadele etti.

İzmir Büyükşehir Belediyespor A Takımı'nın birinciliği elde ettiği kadınlarda Ege Üniversitesi ikinci, İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor (İZGEM) de üçüncü oldu.

Erkeklerde ise ilk 3 sıra Ege Üniversitesi A, Ege Üniversitesi B ve İZGEM A Takımı'ndan oluştu.

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Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
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