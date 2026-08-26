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Deniz Uyanık: VNL'de Şampiyon Olup Avrupa'da Final Oynamak Büyük Bir Şey

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A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Deniz Uyanık, "Umarım gelecek maçı da kazanırız. Finaller için çok heyecanlıyım. VNL’de şampiyon olup Avrupa’da final oynamak benim için çok büyük bir şey" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Deniz Uyanık, "Umarım gelecek maçı da kazanırız. Finaller için çok heyecanlıyım. VNL'de şampiyon olup Avrupa'da final oynamak benim için çok büyük bir şey" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Millilerde Deniz Uyanık, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir önceki maça oranla bugün heyecanının daha az olduğunu belirten Deniz, "Daha iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Arkadaşlarım desteklerini benden esirgemediler. Antrenörlerime de teşekkür ediyorum. Takımın içinde çok güzel bir atmosfer var. İlk sayıdan son sayıya kadar mücadele ettik. Macaristan maçına kıyasla bu maç bizim için gayet güzel geçti. Bu maç daha zordu fakat daha güzel oynadık. Hepimiz için çok mutluyum. Umarım gelecek maçı da kazanırız. Finaller için çok heyecanlıyım. VNL'de şampiyon olup Avrupa'da final oynamak benim için çok büyük bir şey" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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