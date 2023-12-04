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Deniz Türüç'ün saha içinde herkesi korkutan hareketlerinin nedeni ortaya çıktı

4 Aralık 2023 09:45 Son Güncelleme: 09:59 Abone Ol

Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Başakşehir'de Deniz Türüç'ün saha içinde ani kasılmalar yaşaması şaşkınlık yaratmış ve izleyenleri korkutmuştu. Milli futbolcunun uzun süredir tiki olduğu ve bu sebeple o hareketleri yaptığı ortaya çıktı.