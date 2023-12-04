Deniz Türüç'ün saha içinde herkesi korkutan hareketlerinin nedeni ortaya çıktı
Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Başakşehir'de Deniz Türüç'ün saha içinde ani kasılmalar yaşaması şaşkınlık yaratmış ve izleyenleri korkutmuştu. Milli futbolcunun uzun süredir tiki olduğu ve bu sebeple o hareketleri yaptığı ortaya çıktı.
Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'un Başakşehir'i 3-2 yendiği karşılaşmada Deniz Türüç'ün hareketleri büyük şaşkınlık yaratmıştı. Milli futbolcunun tiki olduğu öğrenildi.
BAŞKA MAÇLARDA DA KASILMALAR YAŞAMIŞ
Başakşehir'in milli yıldızı Deniz Türüç'ün saha için ani kasılmalar yaşadığı ekranlara yansımıştı. Deneyimli futbolcunun bu kasılmaları izleyenleri korkuttu. Geçmiş bazı maçlarda da aynı hareketleri yapan Türüç'ün tiki olduğu ortaya çıktı.
3 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Deniz Türüç bu sezon Başakşehir formasıyla 13 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol atamazken 3 asist yapma başarısı gösterdi.