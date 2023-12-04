Üye Girişi
Haberler

Deniz Türüç'ün saha içinde herkesi korkutan hareketlerinin nedeni ortaya çıktı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Başakşehir'de Deniz Türüç'ün saha içinde ani kasılmalar yaşaması şaşkınlık yaratmış ve izleyenleri korkutmuştu. Milli futbolcunun uzun süredir tiki olduğu ve bu sebeple o hareketleri yaptığı ortaya çıktı.

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'un Başakşehir'i 3-2 yendiği karşılaşmada Deniz Türüç'ün hareketleri büyük şaşkınlık yaratmıştı. Milli futbolcunun tiki olduğu öğrenildi.

BAŞKA MAÇLARDA DA KASILMALAR YAŞAMIŞ

Başakşehir'in milli yıldızı Deniz Türüç'ün saha için ani kasılmalar yaşadığı ekranlara yansımıştı. Deneyimli futbolcunun bu kasılmaları izleyenleri korkuttu. Geçmiş bazı maçlarda da aynı hareketleri yapan Türüç'ün tiki olduğu ortaya çıktı.

3 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Deniz Türüç bu sezon Başakşehir formasıyla 13 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol atamazken 3 asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Deniz Türüç Spor Haberler

Yorumlar (2)

EMRE ARAZ:

begenmeyen akıllılar haber ilk yayınlandığında başakşehir değil Beşiktaş yazıyordu

Yanıtla00Yayından Kaldır
EMRE ARAZ:

Beşiktaşta oynamıyor

Yanıtla28Yayından Kaldır
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title