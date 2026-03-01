Haberler

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2'de sezonun ilk yarışında 9. oldu

Güncelleme:
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası 2026 sezonunun ilk yarışı Tayland Grand Prix'sini 9. sırada bitirdi. Yarış, 4,554 kilometre uzunluğundaki Chang Uluslararası Pisti'nde yapıldı.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü'nün 17. cepten start aldığı yarışta, ilk turlarda 2 ayrı kaza yaşanması nedeniyle kırmızı bayraklar açıldı ve daha sonra yarış yeniden başlatıldı.

Tayland'daki sezonun ilk yarışını, Liqui Moly Dynavolt Intact takımından İspanyol sürücü Manuel Gonzalez birinci sırada, Blu Cru Pramac Yamaha ekibinden İspanyol motosikletçi Izan Guevara ikinci sırada, CFMoto Inde Aspar takımı adına yarışan İspanyol pilot Daniel Holgado da üçüncü sırada bitirdi.

Ay-yıldızlı motosikletçi Deniz Öncü ise Moto2'de sezonun ilk etabı Tayland Grand Prix'sini 9. sırada tamamladı.

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı, 20-22 Mart tarihlerinde Brezilya'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
