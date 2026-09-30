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Deniz Öncü, Moto2 Japonya Grand Prix'sinde 4 Ekim'de yarışacak

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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağında Japonya Grand Prix'sinde ELF Marc VDS Takımı adına yarışacak. Öncü, 3 Ekim Cumartesi TSİ 07.40'taki sıralama seansının ardından 4 Ekim Pazar TSİ 06.15'te başlayacak Moto2 yarışında mücadele edecek.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağında Japonya Grand Prix'sinde yarışacak.

ELF Marc VDS Takımı adına mücadele eden ay-yıldızlı genç motosikletçi, 2-4 Ekim tarihlerinde Japonya'nın Motegi Pisti'nde mücadele edecek.

Uzun düzlükleri ve sert frenaj noktalarıyla takvimin teknik açıdan dikkati çeken pistlerinden 4,8 kilometre uzunluğundaki Motegi'de, Moto2 pilotları, 19 tur üzerinden toplam 91,22 kilometrelik yarış gerçekleştirecek.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 3 Ekim Cumartesi günü TSİ 07.40'ta başlayacak sıralama seansında yarışa en avantajlı pozisyondan başlamak için gaza basacak.

Japonya Grand Prix'sinde Moto2 yarışı, 4 Ekim Pazar günü TSİ 06.15'te başlayacak.

Kaynak: AA
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