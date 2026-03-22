Deniz Öncü, Moto2 Brezilya yarışını 20. sırada bitirdi
Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Brezilya'daki Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağında 20. olarak yarışmayı tamamladı. Goiania'daki Ayrton Senna Pisti'nde yapılan yarışta İspanyol pilot Daniel Holgado birinci oldu.
Goiania şehrindeki 3,8 kilometrelik Ayrton Senna Pisti'ndeki yarış, 26 tur üzerinden yapıldı.
ELF Marc VDS takımı adına yarışan Deniz, 18. cepten kalktığı mücadeleyi 20. sırada tamamladı.
İspanyol pilot Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar takımı), damalı bayrağı ilk sırada gördü.
ABD'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 3. yarışı, 29 Mart'ta koşulacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer