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Deniz Öncü Moto2'de 5. Sırada Y ?aşı Tamamladı

Deniz Öncü Moto2'de 5. Sırada Y ?aşı Tamamladı
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İspanya'daki 5. ayağını 5. sırada tamamladı. Yarışta Manuel Gonzalez birinci oldu.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 5. ayağında yarışı 5. sırada tamamladı.

Jerez kentindeki 5,4 kilometrelik Jerez-Angel Nieto Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 21 tur üzerinden yapıldı.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz, mücadeleye 6. sıradan başladı. İlk turda 5. sıraya yükselen 21 yaşındaki milli sporcu, yarışın büyük bölümünde bu pozisyonunu koruyarak damalı bayrağı 5. sırada geçti.

Yarışı birinci sırada tamamlayan Manuel Gonzalez, puanını 86'ya çıkararak sürücüler klasmanında liderliğe yükseldi. Yarışta ikinciliği Barry Baltus elde ederken, Senna Agius podyumdaki son sırayı aldı.

Sezonun 6. yarışı, 11 Mayıs'ta Fransa'nın Le Mans Pisti'nde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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