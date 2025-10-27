Deniz Alan, Türkiye Yelken Şampiyonu Oldu

Disiplinli ve azimli çalışmalarıyla dikkat çeken genç sporcu Deniz Alan, kısa süre önce Urla'da düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu RS Feva 1. Ayak Yarışları'nda Türkiye Şampiyonu olma başarısı gösterdi. RS Feva sınıfındaki başarısının yanı sıra Laser sınıfında da yarışan Alan, bu sayede motivasyonunu yüksek tutuyor.

Milli sporcu olmayı hedefleyen Deniz Alan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmeyi amaçlıyor. Başarısında ailesi, öğretmenleri ve Arkas Çeşme Yelken Kulübü'nün büyük desteğinin bulunduğunu vurgulayan genç yelkenci, çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencisi olan Deniz Alan, Arkas Çeşme Yelken Kulübü bünyesinde başladığı yelken sporunda şimdiye kadar yerel, ulusal ve uluslararası birçok yarışta boy gösterdi. - İZMİR