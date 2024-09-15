Üye Girişi
Haberler

Demirciören Köyü'nde Birlik ve Beraberlik Turnuvası Gerçekleşti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Demirciören köyünde düzenlenen üçüncü Birlik ve Beraberlik Turnuvası'nda, merhum gardiyan Ömer Duman'ın adı yaşatıldı. 10 takımın mücadele ettiği turnuvada finalde kazanarak şampiyon olan takım, büyük sevinçle karşılandı.

Kütahya'nın Demirciören köyünde üçüncüsü düzenlenen Birlik ve Beraberlik Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşan takım, merhum gardiyan Ömer Duman'ın adını yaşattı.

Demirciören köyünde merhum Serdar Güner ve Bahattin Aydın Halı Sahası'nda 10 takım ile gerçekleştirilen turnuvada, 'Birlik beraberliğin inşası, kardeşliğin ihyası' sloganıyla sporcular mücadele etti. Kaybedenin olmadığı organizasyonda, finalde merhum Ömer Duman - Özgür Demirciören Ordusu takımları karşı karşıya geldi. Heyecan dolu bir mücadele sonucunda şampiyonluğa ulaşan takım, merhum Ömer Duman takımı köy halkının büyük sevincine neden oldu.

Takım kaptanı itfaiye eri Ferdi İnce, kupayı köy muhtarı Halil Bayraktar elinden alarak takım arkadaşları ile birlikte büyük sevinç yaşadı.

Turnuvanın ardından düzenlenen törende, vefat edenler için tavuklu pilav ve ayran ikram edildi.

Turnuvaya, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Mücahit Eracar de katılarak destek verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Etkinlikler Ömer Duman Yaşam Spor

Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti

2 ülkeden İsrail'e füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, çok sayıda yaralı var

 Narin Güran ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

Narin ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı

Narin cinayetinin düğümünü çözecek gelişme
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları

Emlakta yeni dönem bugün başlıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin nasıl öldürüldü? Otopsi raporu çıktı mı? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki! KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! Ortaöğretim KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Ons, gram, yarım, tam altın alış ve satış fiyatları... MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? 15 Eylül Pazar günü eleme adayları kim? HAMSTER KOMBAT 15 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title