Demirciören Köyü'nde Birlik ve Beraberlik Turnuvası Gerçekleşti

Kütahya'nın Demirciören köyünde üçüncüsü düzenlenen Birlik ve Beraberlik Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşan takım, merhum gardiyan Ömer Duman'ın adını yaşattı.

Demirciören köyünde merhum Serdar Güner ve Bahattin Aydın Halı Sahası'nda 10 takım ile gerçekleştirilen turnuvada, 'Birlik beraberliğin inşası, kardeşliğin ihyası' sloganıyla sporcular mücadele etti. Kaybedenin olmadığı organizasyonda, finalde merhum Ömer Duman - Özgür Demirciören Ordusu takımları karşı karşıya geldi. Heyecan dolu bir mücadele sonucunda şampiyonluğa ulaşan takım, merhum Ömer Duman takımı köy halkının büyük sevincine neden oldu.

Takım kaptanı itfaiye eri Ferdi İnce, kupayı köy muhtarı Halil Bayraktar elinden alarak takım arkadaşları ile birlikte büyük sevinç yaşadı.

Turnuvanın ardından düzenlenen törende, vefat edenler için tavuklu pilav ve ayran ikram edildi.

Turnuvaya, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Mücahit Eracar de katılarak destek verdi. - KÜTAHYA