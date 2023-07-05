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Demir Grup Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Demir Grup Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından minyatür kale maçı oynadı. Emrah Başsan da takıma katıldı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından idmanı minyatür kale maç oynayarak tamamladı.

İdmana kırmızı-beyazlı ekibin bugün renklerine bağladığı Emrah Başsan da katıldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

Emrah Başsan Servet Çetin Sivasspor Spor Haberler

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