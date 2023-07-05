Demir Grup Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından minyatür kale maçı oynadı. Emrah Başsan da takıma katıldı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.