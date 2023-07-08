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Demir Grup Sivasspor Kamp Çalışmalarına Devam Ediyor

Demir Grup Sivasspor Kamp Çalışmalarına Devam Ediyor

Spor Haberleri

Demir Grup Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular dayanıklılık koşu testi yaptı ve minyatür kale maçı oynadı. Günün ikinci antrenmanı ise akşam saatlerinde taraftara açık olarak gerçekleştirilecek.

Demir Grup Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Spor

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