Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Servet Çetin'in Yardımcıları Belli Oldu

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Servet Çetin'in ekibinde görev yapacak antrenörler belli oldu. Yardımcı antrenörler Zafer Uysal, Levent Kartop ve Hasan Haykır olurken, atletik performans antrenörlüğüne Yasin Soydemir ve Dünyacan Çiçekverdi, kaleci antrenörlüğüne ise Eser Altın getirildi. Analizci olarak görevlendirilen isimler ise Evren Otyakmaz ve Volkan Kaya oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Servet Çetin'in ekibinde görev yapacak antrenörler belli oldu.

Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekipte Zafer Uysal, Levent Kartop ve Hasan Haykır, yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Yasin Soydemir ve Dünyacan Çiçekverdi'nin atletik performans antrenörü olarak görev alacağı Sivasspor'da, kaleci antrenörlüğüne ise Eser Altın getirildi.

Evren Otyakmaz ve Volkan Kaya ise teknik direktör Servet Çetin'in ekibinde analizci olarak görevlendirildi.

Sivasspor'da Servet Çetin, bugün düzenlenen törenle resmi sözleşme imzalayarak teknik direktörlük görevine getirilmişti.