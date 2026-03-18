2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Braga ile Ferencvaros, karşı karşıya geldi. Municipal De Braga Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Demir Ege Tıknaz'ın formasını giydiği Braga, 4-0'lık skorla kazandı.
BRAGA RAHAT KAZANDI
Karşılaşmada Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 11 ve 53. dakikalarda Ricardo Horta, 15. dakikada Florian Grillitsch ve 34. dakikada Gabriel Martinez attı.
DEMİR EGE TIKNAZ FORMA GİYMEDİ
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Demir Ege Tıknaz, hocası tarafından forma şansı bulamadı.
ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Portekiz ekibi Braga, bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Macar ekibi Ferencvaros ise UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.