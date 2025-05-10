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Demir Ege Tıknaz, Rio Ave ile 3-3 Beraberlikte Çift Gol Attı

Demir Ege Tıknaz, Rio Ave ile 3-3 Beraberlikte Çift Gol Attı
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Beşiktaş'tan kiralanan Demir Ege Tıknaz, Portekiz Premier Ligi'nde Nacional ile oynanan maçta 2 gol attı. Rio Ave, maçta 3-0 öne geçtiği karşılaşmayı 3-3 tamamladı.

BEŞİKTAŞ'tan sezon başı Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz, Portekiz Premier Ligi'nin 33'üncü hafta maçında deplasmanda Nacional ile 3-3 berabere kaldıkları maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Portekiz Premier Ligi'nin 33'üncü hafta maçında Nacional, sahasında Rio Ave'yi ağırladı. Estadio da Madeira Stadyumu'nda oynanan maçta Rio Ave ilk yarıyı 3-0 önde bitirmesine rağmen skoru koruyamadı ve maç 3-3'lük skorla bitti. İkinci yarının başında oyundan alınan 20 yaşındaki milli futbolcu Demir Ege Tıknaz, 3. ve 43'üncü dakikada fileleri havalandırdı. Demir Ege Tıknaz bu sene Rio Ave formasıyla 32 resmi maça çıkarken 4 gol, 2 asistlik katkı verdi. Demir Ege'nin formasını giydiği Rio Ave Portekiz Premier Ligi'nde 37 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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