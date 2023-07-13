Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'den yürek parçalayan itiraf: 6 yaşındayken annemin arkadaşının tacizine uğradım

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli, 6 yaşında annesinin arkadaşı tarafından tacize uğradığını açıkladı. Annesinin alkolik olduğunu belirten Alli, katıldığı programda, "7 yaşında sigara içmeye, 8 yaşında uyuşturucu satmaya başladım. 11 yaşındayken bir adam tarafından köprünün üzerinden aşağıya sarkıtıldım. 12 yaşındayken evlat edinildim ve o dönemden itibaren harika bir aileye sahip oldum." dedi. Deneyimli futbolcunun itirafları, programın sunucusu eski futbolcu Gary Neville'i gözyaşlarına boğdu.

Gary Neville ile The Overlap programına katılan dünyaca ünlü futbolcu Dele Alli, çarpıcı itiraflarda bulundu. Beşiktaş'ın eski yıldızı, "Altı yaşındayken annemin bir arkadaşı tarafından taciz edildim çünkü annem alkolikti." dedi.

"8 YAŞINDA UYUŞTURUCU SATMAYA BAŞLADIM"

"Afrika'ya disiplin öğrenmek için gönderildim ve ardından geri döndüm" diyen Alli, "7 yaşında sigara içmeye, 8 yaşında uyuşturucu satmaya başladım. Bisikletle dolaşan bir çocuğu durdurmayacaklarını söylediler, bu yüzden bisikletimle dolaşırken altında uyuşturucu taşırdım. 11 yaşındayken bir adam tarafından bir köprünün üzerinden aşağıya sarkıtıldım... Ardından 12 yaşındayken evlat edinildim ve o dönemden itibaren harika bir aileye sahip oldum.

"BENİM İÇİN YÜREK PARÇALAYICIYDI"

Alli'nin bir zamanlar umut vadeden kariyeri, son birkaç yılda düşüş eğiliminde oldu. İngiliz futbolcu, 24 yaşında futbolu bırakmayı düşündüğünü itiraf etti. Alli, "Bir sabah uyandım ve antrenmana gitmem gerekiyordu. Aynaya bakıyordum ve kendi kendime emekli olup olamayacağımı soruyordum. 24 yaşında en sevdiğim şeyi yapıyordum. Benim için bu çok yürek parçalayıcıydı" dedi.