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De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada 3 puanı aldı

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Premier Lig'in 20. hafta maçında Manchester City, Newcastle United'ı 90+1'de bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Manchester City'nin gollerini Bernardo Silva, Kevin De Bruyne ve Oscar Bobb atarken, Newcastle'ın gollerini Alexander Isak ve Anthony Gordon kaydetti. De Bruyne, son golde inanılmaz bir asist yaparak maça damgasını vurdu.

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, deplasmanda Newcastle United'ı 90+1'de bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

DE BRUYNE MAÇA DAMGA VURDU

Konuk takım Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Bernardo Silva, 74. dakikada Kevin De Bruyne ve 90+1'de Oscar Bobb kaydetti. De Bruyne, son golde inanılmaz bir asist yaparak maça damgasını vurdu. Ev sahibi Newcastle'ın golleri 35. dakikada Alexander Isak ve 37. dakikada Anthony Gordon'dan geldi.

De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada 3 puanı aldı

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Maçın galibi Manchester City puanını 43 yaptı. Newcastle United ise 29 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Newcastle United, Aston Villa deplasmanına gidecek. Manchester City, sahasında Burnley'i konuk edecek.

De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada 3 puanı aldı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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