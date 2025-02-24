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Davraz Kayak Merkezi'nde Motosnow Yarışları Heyecanı

Davraz Kayak Merkezi'nde Motosnow Yarışları Heyecanı
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Davraz Kış Şenlikleri kapsamında düzenlenen Motosnow yarışlarında sporcular kıyasıya mücadele etti. Yarışlar yoğun katılım ile gerçekleşirken, dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Davraz Kayak Merkezi, Davraz Kış Şenlikleri kapsamında Motosnow yarışlarına ev sahipliği yaptı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte sporcular zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Yarışların ardından dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Isparta'nın gözde turizm merkezlerinden Davraz Kayak Merkezi, bu yıl da kış sporlarına ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz gün Davraz Kış Şenlikleri kapsamında düzenlenen Motosnow yarışları, vatandaşların yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sporcular kıyasıya mücadele etti

Motosnow yarışları, sporseverler tarafından büyük ilgi görürken, sporcular zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Yarışların ardından dereceye giren sporcular ödüllerini yetkililerin elinden aldı.

Isparta Valisi Abdullah Erin, etkinliğin ardından sosyal medyasından yaptığı açıklamada, Davraz'ın karlı zirvelerinde yaşanan bu büyük buluşmanın hem sporun birleştirici gücünü hem de doğanın eşsiz güzelliğini bir araya getirdiğini söyledi.

Organizasyonun önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklendiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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