Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu

Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu
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Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmak istediği Davinson Sanchez'in yıllık maaş talebi belli oldu. 29 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusu, Sarı-kırmızılı yönetimden bonuslar dahil 8 milyon euro'luk talepte bulunuyor. Ancak Galatasaray yönetimi bu talebi çok buluyor ve rakamı düşürmek için Sanchez ve menajeriyle görüşmelerine devam ediyor.

Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmak istediği başarılı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in takımından istediği yıllık maaş belli oldu.

YILLIK TALEBİ 8 MİLYON EURO

29 yaşındaki savunma oyuncusu Davinson Sanchez, sözleşmesinde iyileştirilme yapılması için menajeriyle birlikte Sarı-kırmızılı yönetimle görüşmelere başladı. Kolombiyalı oyuncunun yeni sözleşmesinde Sarı-kırmızı yönetimden bonuslar dahil 8 milyon euro'luk talepte bulundu. Davinson'un Osimhen başta olmak üzere yeni transferlere sunulan imkanların kendisine de sunulması istediği öğrenildi.

YÖNETİM RAKAMI ÇOK BULDU

Sarı-kırmızılı yönetimin bu talebi çok bulduğu ve rakamı düşürmek için Davinson Sanchez ve menajeriyle görüşmelerine devam ettiği öğrenildi.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da toplam 76 maça çıkan Davinson, 8 gol attı ve 4 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen yıldız ismin sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımk6ttqs425:

Bence az bile.Sane 16,Osimen 35 vergiler dahil oluyorsa o da o rakamlari hakediyor

Yorum Beğen7
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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

sen osimene o parayı verdin bir kere dengeleri bozdun şimdi yunusta ister sanchezde ister abdulkerimde ister

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