Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu
Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmak istediği Davinson Sanchez'in yıllık maaş talebi belli oldu. 29 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusu, Sarı-kırmızılı yönetimden bonuslar dahil 8 milyon euro'luk talepte bulunuyor. Ancak Galatasaray yönetimi bu talebi çok buluyor ve rakamı düşürmek için Sanchez ve menajeriyle görüşmelerine devam ediyor.
Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmak istediği başarılı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in takımından istediği yıllık maaş belli oldu.
YILLIK TALEBİ 8 MİLYON EURO
29 yaşındaki savunma oyuncusu Davinson Sanchez, sözleşmesinde iyileştirilme yapılması için menajeriyle birlikte Sarı-kırmızılı yönetimle görüşmelere başladı. Kolombiyalı oyuncunun yeni sözleşmesinde Sarı-kırmızı yönetimden bonuslar dahil 8 milyon euro'luk talepte bulundu. Davinson'un Osimhen başta olmak üzere yeni transferlere sunulan imkanların kendisine de sunulması istediği öğrenildi.
YÖNETİM RAKAMI ÇOK BULDU
Sarı-kırmızılı yönetimin bu talebi çok bulduğu ve rakamı düşürmek için Davinson Sanchez ve menajeriyle görüşmelerine devam ettiği öğrenildi.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray'da toplam 76 maça çıkan Davinson, 8 gol attı ve 4 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen yıldız ismin sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.