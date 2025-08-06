Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu

Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmak istediği başarılı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in takımından istediği yıllık maaş belli oldu.

YILLIK TALEBİ 8 MİLYON EURO

29 yaşındaki savunma oyuncusu Davinson Sanchez, sözleşmesinde iyileştirilme yapılması için menajeriyle birlikte Sarı-kırmızılı yönetimle görüşmelere başladı. Kolombiyalı oyuncunun yeni sözleşmesinde Sarı-kırmızı yönetimden bonuslar dahil 8 milyon euro'luk talepte bulundu. Davinson'un Osimhen başta olmak üzere yeni transferlere sunulan imkanların kendisine de sunulması istediği öğrenildi.

YÖNETİM RAKAMI ÇOK BULDU

Sarı-kırmızılı yönetimin bu talebi çok bulduğu ve rakamı düşürmek için Davinson Sanchez ve menajeriyle görüşmelerine devam ettiği öğrenildi.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da toplam 76 maça çıkan Davinson, 8 gol attı ve 4 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen yıldız ismin sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.