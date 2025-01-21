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Davinson Sanchez, Dinamo Kiev Maçıyla 4. Golünü Attı

Davinson Sanchez, Dinamo Kiev Maçıyla 4. Golünü Attı
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Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ilk golü atarak bu sezonki 4. golüne imza attı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Dinamo Kiev maçıyla birlikte bu sezonki 4. golünü attı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'den geldi. Mücadelenin 6. dakikasında Dries Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Sanchez, kale önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlar gönderdi ve skor 1-0 oldu.

28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. golünü attı. Kolombiyalı futbolcu, Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda da 1'er gol kaydetti.

Maça 11'de başlayan Davinson Sanchez, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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