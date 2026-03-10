Haberler

Galatasaray'da Davinson Sanchez cezalı duruma düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Liverpool ile oynanan maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve rövanşta sahada olamayacak.

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Liverpool maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve rövanşta oynayamayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool ile oynadı. Sarı-kırmızılılarda 7 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyordu. Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Noa Lang, sarı kart sınırında olan futbolculardı. Cimbom'da bu futbolculardan Sanchez, 89. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve rövanşta yer alamayacak.

Ayrıca sarı kart sınırında olan Teknik Direktör Okan Buruk da karşılaşmada kart görmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

Kritik İsrail istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi
Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Yine rahat durmadı! Yaptığı paylaşıma bakın
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

Kritik İsrail istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi
Kyle Walker'den Dünya Kupası öncesi şok karar

Dünya Kupası öncesi herkesi şok etti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Süper Lig devinin yardımcı antrenörü hayatını kaybetti