Darwin Nunez, Kolombiyalı taraftarları yumrukladı
Uruguay'ın golcüsü Darwin Nunez, Copa America yarı finali sonrası Kolombiyalı taraftarlar ile yumruklaştı.
Copa America yarı finalinde Uruguay ve Kolombiya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Kolombiya finale yükselirken, maç sonrası Uruguay'ın golcüsü Darwin Nunez ile Kolombiyalı taraftarlar arasında kavga çıktı.
NUNEZ TARAFTARLARI YUMRUKLADI
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ortam gerildi ve Uruguaylı Darwin Nunez ile Kolombiyalı taraftarlar arasında kavga çıktı. Tribüne çıkan Nunez, Kolombiyalı taraftarlarla yumruklaştı. Stadyumda görevli polisler, olayları yatıştırmakta güçlük çekti.