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Darüşşafaka Lassa, VEF Riga'yı mağlup etti

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda karşılaştığı VEF Riga'yı 84-75 mağlup etti. Mücadelenin en skorer ismi Darüşşafaka Lassa'da 21 sayı kaydeden Allman oldu.