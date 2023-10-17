Darüşşafaka Lassa, VEF Riga'yı mağlup etti
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FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda karşılaştığı VEF Riga'yı 84-75 mağlup etti. Mücadelenin en skorer ismi Darüşşafaka Lassa'da 21 sayı kaydeden Allman oldu.
SALON: Riga
HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Carsten Straube, Gintaras Maciulis
VEF RİGA: Berzins 3, Blums 6, Clarance 20, Butirins, Pinnis, Adams 17, Bertans, Gulbis 6, Madsen 12, Pineiro 11
DARÜŞŞAFAKA: Berk Demir 2, Rıdvan Öncel 5, Allman 21, Rahkman 2, Jones 9, Can Korkmaz 2, McCormack 19, Timma 8, Withers 14, Canberk Kuş, Pandi, Muhsin Yaşar 2
1'İNCİ PERİYOT: 18-33
DEVRE: 43-57
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-71
FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda karşılaştığı VEF Riga'yı 84-75 mağlup etti. Mücadelenin en skorer ismi Darüşşafaka Lassa'da 21 sayı kaydeden Allman oldu.