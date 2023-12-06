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Darüşşafaka Lassa, Cholet Basket'e mağlup oldu

6 Aralık 2023 00:42 Son Güncelleme: 00:44 Abone Ol

Darüşşafaka Lassa, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci haftasında Fransa temsilcisi Cholet Basket'e 97-86 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Darüşşafaka Lassa, gruptaki 3'üncü mağlubiyetini aldı. Cholet Basket ise 3'üncü galibiyetini elde etti. Yeşil-beyazlı ekip, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 6'ncı ve son maçında 19 Aralık Salı günü sahasında VEF Riga ile karşı karşıya gelecek.