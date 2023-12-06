Üye Girişi
Haberler

Darüşşafaka Lassa, Cholet Basket'e mağlup oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Darüşşafaka Lassa, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci haftasında Fransa temsilcisi Cholet Basket'e 97-86 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Darüşşafaka Lassa, gruptaki 3'üncü mağlubiyetini aldı. Cholet Basket ise 3'üncü galibiyetini elde etti. Yeşil-beyazlı ekip, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 6'ncı ve son maçında 19 Aralık Salı günü sahasında VEF Riga ile karşı karşıya gelecek.

SALON: La Meilleraie

HAKEMLER: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Geert Jacobs (Belçika)

CHOLET BASKET: Ayayi 13, Salaun 24, Campbell 11, Sako 24, Tillie 2, de Sousa 10, Goudou-Sinha 11, Nzekwesi, Letang, Bordes 2

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Doruk Dora 3, Can Korkmaz 14, Pandi, Withers 9, Muhsin Yaşar 5, Abdur-Rahkman 25, Berk Demir 12, Canberk Kuş 6, McCormack 6, Rıdvan Öncel 6

1'İNCİ PERİYOT: 25-14

İLK YARI: 45-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-58

5 FAUL: Rıdvan Öncel (Darüşşafaka Lassa )

Darüşşafaka Lassa, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci haftasında Fransa temsilcisi Cholet Basket'e 97-86 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Darüşşafaka Lassa, gruptaki 3'üncü mağlubiyetini aldı. Cholet Basket ise 3'üncü galibiyetini elde etti. Yeşil-beyazlı ekip, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 6'ncı ve son maçında 19 Aralık Salı günü sahasında VEF Riga ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

basketbol Fransa Lassa Basketbol Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 6 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Aralık 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 6 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Uludağ Gazoz hangi ülkenin markası, kimin malı? 6 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? ZTK kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçları kura çekimi ne zaman yapılacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsa ne kadar kazanacak, ne kadar gelir elde edecek? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Kopenhag Galatasaray maçı bu hafta mı haftaya mı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title