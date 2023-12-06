Darüşşafaka Lassa, Cholet Basket'e mağlup oldu
Darüşşafaka Lassa, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci haftasında Fransa temsilcisi Cholet Basket'e 97-86 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Darüşşafaka Lassa, gruptaki 3'üncü mağlubiyetini aldı. Cholet Basket ise 3'üncü galibiyetini elde etti. Yeşil-beyazlı ekip, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 6'ncı ve son maçında 19 Aralık Salı günü sahasında VEF Riga ile karşı karşıya gelecek.
SALON: La Meilleraie
HAKEMLER: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Geert Jacobs (Belçika)
CHOLET BASKET: Ayayi 13, Salaun 24, Campbell 11, Sako 24, Tillie 2, de Sousa 10, Goudou-Sinha 11, Nzekwesi, Letang, Bordes 2
DARÜŞŞAFAKA LASSA: Doruk Dora 3, Can Korkmaz 14, Pandi, Withers 9, Muhsin Yaşar 5, Abdur-Rahkman 25, Berk Demir 12, Canberk Kuş 6, McCormack 6, Rıdvan Öncel 6
1'İNCİ PERİYOT: 25-14
İLK YARI: 45-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-58
5 FAUL: Rıdvan Öncel (Darüşşafaka Lassa )
Darüşşafaka Lassa, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci haftasında Fransa temsilcisi Cholet Basket'e 97-86 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Darüşşafaka Lassa, gruptaki 3'üncü mağlubiyetini aldı. Cholet Basket ise 3'üncü galibiyetini elde etti. Yeşil-beyazlı ekip, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 6'ncı ve son maçında 19 Aralık Salı günü sahasında VEF Riga ile karşı karşıya gelecek.