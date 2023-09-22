Darüşşafaka Lassa, Çağdaş Bodrumspor'u 90-85 yenerek 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda galip geldi
Bursa'da düzenlenen 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın üçüncü gününde Darüşşafaka Lassa, Çağdaş Bodrumspor'u 90-85 yenerek galip geldi. İlk çeyreği önde bitiren Darüşşafaka Lassa, ikinci periyotta eşitliği sağlayan Çağdaş Bodrumspor karşısında son periyotta üstünlüğü ele geçirdi ve maçı kazandı.
Bursa'da düzenlenen 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın üçüncü günü ikinci maçında Darüşşafaka Lassa, Çağdaş Bodrumspor'u 90-85 yendi.
TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan Darüşşafaka Lassa, ilk çeyreği 28-19 önde bitirdi. İkinci periyotta Çağdaş Bodrumspor eşitliği sağladı ve ilk yarı 48-48 sona erdi.
Üçüncü çeyrekte öne geçen Çağdaş Bodrumspor, final periyoduna 71-63 üstün girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda Darüşşafaka Lassa üstünlüğü ele alarak maçı 90-85 kazandı.