Haberler

Dart müsabakalarında kazananlar belli oldu

Dart müsabakalarında kazananlar belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da Okul Sporları faaliyet programı çerçevesinde Çiğiltepe Spor Salonunda düzenlenen Genç Kızlar-Genç Erkekler Dart müsabakaları sona erdi.

Afyonkarahisar'da Okul Sporları faaliyet programı çerçevesinde Çiğiltepe Spor Salonunda düzenlenen Genç Kızlar-Genç Erkekler Dart müsabakaları sona erdi.

Karşılaşmalar neticesinde genç kızlarda İhsaniye Anadolu Lisesi birinci, Çobanlar Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Susuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Çay Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Genç erkekler kategorisinde ise Taşoluk Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci, Çay Şehit Ahmet Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Ali Çağlar Anadolu Lisesi üçüncü, TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...

Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye..
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerine kötü haber! Tarih verildi, yine çifte zam var
Bu görüntüleri paylaşıp İsrail ile alay ediyorlar

Bu görüntüleri paylaşıp İsrail ile alay ediyorlar
Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın

Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...

Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye..
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Real Madrid'de Mbappe krizi! Yönetim çıldırdı

Yaptığı tercih yönetimi çileden çıkardı