Dart müsabakalarında kazananlar belli oldu

Afyonkarahisar'da Okul Sporları faaliyet programı çerçevesinde Çiğiltepe Spor Salonunda düzenlenen Genç Kızlar-Genç Erkekler Dart müsabakaları sona erdi.

Karşılaşmalar neticesinde genç kızlarda İhsaniye Anadolu Lisesi birinci, Çobanlar Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Susuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Çay Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Genç erkekler kategorisinde ise Taşoluk Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci, Çay Şehit Ahmet Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Ali Çağlar Anadolu Lisesi üçüncü, TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı